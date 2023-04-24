Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan Perşembe günü oy verme işlemi başlayacak.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim işliyor.
Yurt dışındaki seçmenlerin sandıkları 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan Perşembe günü oy verme işlemi başlayacak. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.