81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün talimatlandırıldığını anımsatan Yumaklı, lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu gıda tüketimi yapılan iş yerlerinin 21 Ağustos-8 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde eşzamanlı olarak denetlendiğini belirtti.

Bu denetimlerde, 7 binin üzerinde Bakanlık kontrol görevlisinin teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uygunluk denetimi yaptığını vurgulayan Yumaklı, 3 haftalık süre boyunca 54 bin 776 denetim gerçekleştirildiğini, 245 adet idari yaptırım uygulandığını açıkladı.