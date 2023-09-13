Mersin'de terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon Mersin'de terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün talimatlandırıldığını anımsatan Yumaklı, lokanta, restoran, kafe ve otel gibi toplu gıda tüketimi yapılan iş yerlerinin 21 Ağustos-8 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde eşzamanlı olarak denetlendiğini belirtti.
Bu denetimlerde, 7 binin üzerinde Bakanlık kontrol görevlisinin teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uygunluk denetimi yaptığını vurgulayan Yumaklı, 3 haftalık süre boyunca 54 bin 776 denetim gerçekleştirildiğini, 245 adet idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber