Uzmanlar, sıcak havanın etkisiyle birlikte sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olaylarının yer yer görülebileceğini belirtiyor. Vatandaşların bu durumlarda görüş mesafesinin azalmasına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Hafta ortasına kadar yağış beklenmezken, hafta sonuna doğru batı kesimlerde yerel sağanak yağışların etkili olabileceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerinin çoğunlukla yağışsız geçeceği ve yarın için Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceği perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların olacağı kaydedildi.