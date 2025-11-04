Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, şahsın “bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlı, cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.