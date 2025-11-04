Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yapay zekâ destekli altyapısıyla donatılan ALO 153 Çağrı Merkezi, vatandaşların taleplerine hızlı, doğru ve çözüm odaklı yanıtlar vererek yerel yönetimde fark yaratıyor.

Ekim ayı boyunca ALO 153’e ulaşan yaklaşık 11 bin çağrı, gelişmiş dijital sistemler aracılığıyla anında analiz edilerek ilgili birimlere yönlendirildi. Temizlikten ilaçlamaya, yol bakımından veterinerlik hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede gelen talepler, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

Yapay Zekâ ile Güçlendirilmiş Altyapı

ALO 153 Çağrı Merkezi’nin teknolojik altyapısı, gelen çağrıları aynı zamanda yapay zekâ algoritmaları sayesinde talepleri kategorize ederek en uygun birime yönlendiriyor. Bu sayede vatandaşların sorunları daha kısa sürede çözüme kavuştururken, aynı zamanda vatandaşla belediye arasında güçlü bir köprü görevi görüyor.

Vatandaş odaklı bu uygulama, yerel yönetimlerde örnek bir model olarak öne çıkıyor.