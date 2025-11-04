İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanmasıyla belirleniyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Daha önce de komisyonda yer almayacaklarını belirten TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada sözlerini yineledi. Atalay, "Yönetmelikte değişiklik olmazsa masaya oturmayacağız" dedi.

Komisyona katılmak için, "Yönetmelik değişirse asgari ücret komisyonun yapısına ilişkin esaslarda değişiklik olursa bu komisyonda bulunuruz, ancak değişmezse durduğumuz yerdeyiz. Komisyonda da bulunmamıza gerek yok" diyerek şart sunan Atalay milyonların maaş zammını belirleyecek komisyonda yer almayacaklarını açıkladı.