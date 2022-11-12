DONDURMAMIZ KADAR BİLİNİR OLABİLİR



Kahramanmaraş’ın ünlü tarhana firması Haşiroğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftarslan

tarhana üreticileri olarak tarhananın Maraş dondurması kadar bilinir bir hale gelebileceğini belirterek;

“KMTSO yöresel ürün yelpazesinde faaliyet gösteren firmalara destek verdiği takdirde birçok

çalışmanın daha hızlı ilerleyeceğini biliyoruz. Mevcut yönetimden alamadığımız bu feyzi ve ışığı

inşallah Beyaz Liste ile Mustafa Buluntu başkandan alacağımıza inanıyoruz.” Dedi



BULUNTU BAŞKAN’IN VİZYONER BAKIŞI BİZİ ETKİLEDİ



İş İnsanı Buluntu’nun diğer sektörlere olduğu gibi yöresel ürünler sektörüne de bakış açısının, öneri ve

fikirlerinin kendilerini çok etkilediğine vurgu yapan Genç İş İnsanı Çiftarslan; “KMTSO Başkan Adayı

Mustafa Bey’le oturup konuştuğumuzda yapacakları ve projeleri bizi çok etkiledi. Sektörümüzün

sorunlarıyla ilgili sohbet ettiğimizde sorunların çözümü ve sektörümüzle ilgili birbirinden önemli proje

ve fikirlerini sunması sektöre verdiği ve işine verdiği önemi gösterdi. Sektörümüze vizyonel bir bakış

açısıyla baktı, kendi vizyonumuzla örtüştüğü için Mustafa Buluntu Bey’i destekleme kararı aldık. Hem

sektörümüz hem de Kahramanmaraş için çok ciddi adımlar atılacağına inanıyorum.



HEM SANAYİ HEM TİCARET TARAFINA AYNI İLGİ GÖSTERİLECEK



Kahramanmaraş’ta Sanayi ve Ticaret kavramları aynı oda bünyesinde bulunuyor. Dolayısıyla bu

zamana kadar genellikle sanayi tarafı daha ağır basmış ve ticaret tarafına yeteri kadar ilgi

gösterilmemiş. Mustafa Buluntu başkanla inşallah hem sanayi hem de ticaret tarafı aynı değeri

görecekler. Bilindiği üzere Paris, Dubai ve İstanbul’da gıda alanında dev fuarlar düzenlenmektedir.

Gıda sektörleri açısından fuarlar dünyadaki ticaretin merkezleridir. İnşallah Buluntu yönetiminde

üreticileri bu fuarlara katılmaları için destek olacağız ve fuarlardaki yerlerini almalarını sağlayacağız.

YÜZ YÜZE BULUŞMALAR VE FESTİVALLER SEKTÖRLERE CANLILIK GETİRECEK

Dev market zincirlerinin tedarik bölümleriyle üreticileri yüz yüze buluşturacağız. Kahramanmaraş’ın

yöresel ürünleri tüm Türkiye’deki hatta belki de dünyanın farklı ülkelerindeki raflarda yerini

alabilecek. Bunların hepsi çalışma ve planlamayla olur. Bunun yanında ürünlerin daha iyi tanıtılmasını

sağlayacak özellikle metropol illerde festivallerin düzenlenmesine de katkı sunacağız. Hatta 2023 yılı

neden Dondurma, Biber ve Tarhana yılı ilan edilmesin. O yıl tüm dijital ve basında yöresel

ürünlerimizin reklamı neden yapılmasın.





KRİZ DÖNEMLERİNDE PROJE ÜRETEN ODALAR İLLERİNE KATKI YAPTI

Bilindiği üzere dünyadaki küresel kriz bu anlamda tüm ülkeleri etkiledi. Fakat ülkelerin kendi

illerindeki Ticaret ve Sanayi Odalarıyla birlikte olan yenilikçi projeler geliştiren iller o krizden en az

etkilenen illerdir. Biz KMTSO ile el ele, iç içe ve vizyonel olarak çalıştığımızda ekonomik anlamda daha

iyi yerlerde olacağımız kesin. Birde tabiki Turizm var, turizm en kriz dönemlerde ve en zorlu

aşamalarda o şehrin esnafı ve halkı turizm gelirleriyle hayatlarını idame ettirebiliyor. Krize rağmen

turizmin getirisi oluyorsa o sektöre de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bu noktada turizm

noktasında da şehrimizi çok iyi kalkındırmak istiyoruz.



ODADAN YETERİ KADAR DESTEK ALAMAYAN SEKTÖRLERLE EL ELE YÜREYECEĞİZ



Bu seçim çalışmalarında gördük ki; esnaf arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, toplantılarda

bugüne kadar Ticaret ve Sanayi Odasının esnafımıza yeteri kadar destek sağlamadığına şahit olduk.

İnşallah her sektörden bir temsilci kendi sektöründe sektörünü temsil edecek. Sektörüne hizmet

edecek, genç ve vizyonel isimlerden oluşan, ne istediğini bilen, hizmet etmek için bir an önce işin

başına geçmek için sabırsızlanan bir ekiple bu yola girdik.



BEYAZ LİSTEDE BULUŞURUZ



Kahramanmaraş gerçekten çok potansiyele sahip, çok büyük sanayi değerlerine, turizm ve ticaret

potansiyeline sahip bir kent. İnşallah biz şehrimizin gün yüzüne çıkmamış kısmını, üzeri tozlanmış bu

pırlantayı parlatıp tüm Türkiye’ye, dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bilindiği üzere bizim oy pusula

rengimiz Beyazdır. İnşallah Kahramanmaraş Beyazla üretecek, gelişecek ve büyüyecek. Hep birlikte

Beyaz’da buluşalım.”