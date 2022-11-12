DONDURMAMIZ KADAR BİLİNİR OLABİLİR
Kahramanmaraş’ın ünlü tarhana firması Haşiroğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftarslan
tarhana üreticileri olarak tarhananın Maraş dondurması kadar bilinir bir hale gelebileceğini belirterek;
“KMTSO yöresel ürün yelpazesinde faaliyet gösteren firmalara destek verdiği takdirde birçok
çalışmanın daha hızlı ilerleyeceğini biliyoruz. Mevcut yönetimden alamadığımız bu feyzi ve ışığı
inşallah Beyaz Liste ile Mustafa Buluntu başkandan alacağımıza inanıyoruz.” Dedi
BULUNTU BAŞKAN’IN VİZYONER BAKIŞI BİZİ ETKİLEDİ
İş İnsanı Buluntu’nun diğer sektörlere olduğu gibi yöresel ürünler sektörüne de bakış açısının, öneri ve
fikirlerinin kendilerini çok etkilediğine vurgu yapan Genç İş İnsanı Çiftarslan; “KMTSO Başkan Adayı
Mustafa Bey’le oturup konuştuğumuzda yapacakları ve projeleri bizi çok etkiledi. Sektörümüzün
sorunlarıyla ilgili sohbet ettiğimizde sorunların çözümü ve sektörümüzle ilgili birbirinden önemli proje
ve fikirlerini sunması sektöre verdiği ve işine verdiği önemi gösterdi. Sektörümüze vizyonel bir bakış
açısıyla baktı, kendi vizyonumuzla örtüştüğü için Mustafa Buluntu Bey’i destekleme kararı aldık. Hem
sektörümüz hem de Kahramanmaraş için çok ciddi adımlar atılacağına inanıyorum.
HEM SANAYİ HEM TİCARET TARAFINA AYNI İLGİ GÖSTERİLECEK
Kahramanmaraş’ta Sanayi ve Ticaret kavramları aynı oda bünyesinde bulunuyor. Dolayısıyla bu
zamana kadar genellikle sanayi tarafı daha ağır basmış ve ticaret tarafına yeteri kadar ilgi
gösterilmemiş. Mustafa Buluntu başkanla inşallah hem sanayi hem de ticaret tarafı aynı değeri
görecekler. Bilindiği üzere Paris, Dubai ve İstanbul’da gıda alanında dev fuarlar düzenlenmektedir.
Gıda sektörleri açısından fuarlar dünyadaki ticaretin merkezleridir. İnşallah Buluntu yönetiminde
üreticileri bu fuarlara katılmaları için destek olacağız ve fuarlardaki yerlerini almalarını sağlayacağız.
YÜZ YÜZE BULUŞMALAR VE FESTİVALLER SEKTÖRLERE CANLILIK GETİRECEK
Dev market zincirlerinin tedarik bölümleriyle üreticileri yüz yüze buluşturacağız. Kahramanmaraş’ın
yöresel ürünleri tüm Türkiye’deki hatta belki de dünyanın farklı ülkelerindeki raflarda yerini
alabilecek. Bunların hepsi çalışma ve planlamayla olur. Bunun yanında ürünlerin daha iyi tanıtılmasını
sağlayacak özellikle metropol illerde festivallerin düzenlenmesine de katkı sunacağız. Hatta 2023 yılı
neden Dondurma, Biber ve Tarhana yılı ilan edilmesin. O yıl tüm dijital ve basında yöresel
ürünlerimizin reklamı neden yapılmasın.
KRİZ DÖNEMLERİNDE PROJE ÜRETEN ODALAR İLLERİNE KATKI YAPTI
Bilindiği üzere dünyadaki küresel kriz bu anlamda tüm ülkeleri etkiledi. Fakat ülkelerin kendi
illerindeki Ticaret ve Sanayi Odalarıyla birlikte olan yenilikçi projeler geliştiren iller o krizden en az
etkilenen illerdir. Biz KMTSO ile el ele, iç içe ve vizyonel olarak çalıştığımızda ekonomik anlamda daha
iyi yerlerde olacağımız kesin. Birde tabiki Turizm var, turizm en kriz dönemlerde ve en zorlu
aşamalarda o şehrin esnafı ve halkı turizm gelirleriyle hayatlarını idame ettirebiliyor. Krize rağmen
turizmin getirisi oluyorsa o sektöre de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bu noktada turizm
noktasında da şehrimizi çok iyi kalkındırmak istiyoruz.
ODADAN YETERİ KADAR DESTEK ALAMAYAN SEKTÖRLERLE EL ELE YÜREYECEĞİZ
Bu seçim çalışmalarında gördük ki; esnaf arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, toplantılarda
bugüne kadar Ticaret ve Sanayi Odasının esnafımıza yeteri kadar destek sağlamadığına şahit olduk.
İnşallah her sektörden bir temsilci kendi sektöründe sektörünü temsil edecek. Sektörüne hizmet
edecek, genç ve vizyonel isimlerden oluşan, ne istediğini bilen, hizmet etmek için bir an önce işin
başına geçmek için sabırsızlanan bir ekiple bu yola girdik.
BEYAZ LİSTEDE BULUŞURUZ
Kahramanmaraş gerçekten çok potansiyele sahip, çok büyük sanayi değerlerine, turizm ve ticaret
potansiyeline sahip bir kent. İnşallah biz şehrimizin gün yüzüne çıkmamış kısmını, üzeri tozlanmış bu
pırlantayı parlatıp tüm Türkiye’ye, dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bilindiği üzere bizim oy pusula
rengimiz Beyazdır. İnşallah Kahramanmaraş Beyazla üretecek, gelişecek ve büyüyecek. Hep birlikte
Beyaz’da buluşalım.”