30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü Kahramanmaraş’ta coşkuyla kutlandı. Kutlama programı Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği’nde devam eden programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve protokol üyeleri, şehitleri kabirleri başında dualarla yâd etti. Valilikte gerçekleştirilen tebrik kabulü ile devam eden programın ardından Valilik Meydanı’nda coşku dolu geçit töreni gerçekleştirildi. Valilik Meydanı’nda gerçekleştirilen programda Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunduğu törende, Gazi Ortaokulu öğrencisi Ece Naz Koçak ise “Asker Koşması” adlı şiiriyle dinleyenleri duygulandırdı. Düzenlenen etkinlikler; halk oyunları, Büyükşehir Belediyesi Bandosu, İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu gösterisi ve resmi geçit töreni ile sona erdi.

Bir Asırlık Şanlı Zafer

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle bu aziz topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimize ve ebediyete uğurladığımız gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu muazzez toprakları yurt yapabilmek için kadim ecdadımız çok büyük mücadeleler verdi. Anadolu’nun tüm şehirlerinin ayrı bir hikâyesi var. Bu vesileyle bir asırlık şanlı zaferimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimiz daim eylesin” ifadelerini kullandı.