Zehirli aslan balığının Türk mutfağına girdiğini yazmıştı. Akdeniz’e gelen 500’den fazla canlı türü içindeki aslan balığı, en istilacı ve tehlikeli türlerden biri. Zehirli dikenleri olan aslan balıkları yayılırken başka canlıların yaşamasına izin vermiyor. Aslan balığıyla mücadelenin en etkili yolunun yiyerek tüketmek olduğu ortaya çıktı. Zehirli dikenleri avlandıktan sonra çıkarılan aslan balığının kilosu 150-200 TL’den satılırken çorbası, tavası ve ızgarası ilgi görüyor.

‘Avlayıp yiyin’

Fethiye’deki etkinlikte aslan balığının avlanmasını ve yenilmesini desteklediklerini belirten Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile aslan balığı avı yarışması da düzenledi. UNDP Türkiye MarIAS Proje Yöneticisi Mehmet Gölge “Zehirli iğneleri uygun biçimde ayıklandığında, aslan balığı yenilebilir, besin değeri yüksek ve lezzetli bir balıktır. Aslan balığını avlamak ve tüketmek, sorunu tamamıyla çözmez ancak Türkiye’nin değerli deniz biyoçeşitliliğini ve balıkçılık alanlarını korumaya yönelik

bir adım olur” dedi.