Kahramanmaraş’ta İki gün önce merkezdeki Sakarya Kavşağı durağından 37 numaralı otobüse binen 79 yaşındaki Raziye Ceyhan’dan haber alınamaması, ailesi ve emniyet güçlerini harekete geçirdi. Merkez Otobüs Durağı’nda inen ve o andan sonra irtibat kesilen Ceyhan’ın kaybolduğu ihbarı, polis ve jandarma ekiplerince değerlendirildi. Kendini ifade etmekte güçlük çeken yaşlı kadın için ekipler seferber oldu.

Vatandaşların da desteğiyle yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, Ceyhan’ın cansız bedeni Ballıca Mahallesi’nde bir zeytinlik alanda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaşam bulgusu tespit edemedi. İlk incelemede, herhangi bir dış müdahale izine rastlanmazken, merhumun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Güvenlik güçleri, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini alarak soruşturmayı derinleştirdi.

Raziye Ceyhan bugün ikindi namazına müteakip Kapıçam Şehir Mezarlığına defnedildi.