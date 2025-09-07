Mourinho Sonrası Teknik Direktör Arayışı

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim uzun süredir görüştüğü isimlerden sonuç alamazken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

Zidane ile Ön Anlaşma İddiası

Sabah’ın haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile masaya oturdu. Yapılan görüşmelerde prensipte ön anlaşma sağlandığı ve maaş-sözleşme konularında büyük pürüz olmadığı öne sürüldü.

İlk Tercihlerden Olumsuz Yanıt Gelmişti

Roger Schmidt, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamazken, yönetim rotayı Real Madrid efsanesi Zidane’a çevirdi. Fransız çalıştırıcının Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtiliyor.

Efsane Başarılarla Dolu Kariyer

Teknik direktörlük kariyerinde yalnızca Real Madrid’i çalıştıran Zinedine Zidane;

3 kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ,

La Liga şampiyonluğu,

UEFA Süper Kupa ,

FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi birçok başarıya imza atmıştı.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Fenerbahçe ile Zidane arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği iddia ediliyor. Maaş ve sözleşme detaylarının netleşmesinin ardından anlaşmanın kısa sürede resmileşebileceği ifade ediliyor.