Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini artıran kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar Küreme (10)

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; Onikişubat, Dulkadiroğlu, Göksun, Çağlayancerit ve Pazarcık’ın kırsal mahallelerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası derhal aksiyon aldı.

Kar Küreme (4)

Yerleşim yerlerini ulaşıma açık tutmak için gece gündüz teyakkuzda olan ekipler, kar yağışının meydana geldiği anda müdahale ederek olası aksamaların önüne geçiyor.

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Kar Küreme (10)

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla Büyükşehir’in sorumluluk sahasındaki mahalle ve grup yolları ulaşıma açık tutuluyor.

Kar Küreme (2)

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılabileceği belirtildi.
 

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi