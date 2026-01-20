Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla modern ve uzun ömürlü altyapı sistemleriyle yenilenen bölgelerde üstyapı düzenlemeleri hız kazanıyor.

Bu kapsamda, kentin ulaşım ağında önemli bir yere sahip olan Zübeyde Hanım Bulvarı ile birlikte Azerbaycan Bulvarı’nda da yol yenileme çalışmalarına başlandı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapı imalatları tamamlanan arterlerde sıcak asfalt öncesi zemin hazırlıkları titizlikle sürdürülüyor.

Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından her iki bulvarın da sıcak asfaltla kaplanması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bu güzergâhlar modern standartlara uygun, daha güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturulacak.