Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 Temmuz – 4 Ağustos 2025 tarihleri arasında il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonel faaliyetlerde önemli başarılar elde edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen toplam 63 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Operasyonlar kapsamında; hakkında yakalama kararı bulunan 40 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şahıs, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 17 şahıs gözaltına alındı.

Bu şahıslardan 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 31 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi: ele geçirilenler arasında 14,77 gram Metamfetamin 8,31 gram Esrar 7,35 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) 6.100 adet Sentetik Ecza 14 adet Sentetik Hap (Ecstasy/Captagon) 8 adet ruhsatsız tabanca 3 adet kurusıkı tabanca 4 adet ruhsatsız av tüfeği bulunmakta.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise: 206 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 64 araca abartı egzoz kullanmaktan, 358 kişiye sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “İlimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir” denildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.