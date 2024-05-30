MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, İzmir'de icra edilen EFES-2024 Tatbikatı'nda düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1092 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğini, hudutların dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğunu vurgulayan Aktürk, "316'sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 661 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 7'si terör örgütü mensubudur. Son bir haftada engellenen 1442 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 56 bin 949 olmuştur." bilgisini verdi.