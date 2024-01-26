26-27 Ocak tarihlerinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan '1. Yılında Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Boyutu, Şehirlere Olan Etkisi ve Çözüm Önerileri Kongresi'nin değerli katılımcılarını EXPO 2023 Sergi Alanı'nda ağırlandı Rektör ve yardımcıları farklı şehirlerden gelen akademisyenler Kahramanmaraş Onikişubat belediyesi davetine icabet ettiler.

Program sonrası Aksu Haber’e özel konuşan KSÜ rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım Başkan Mahçiçek’e bu güzel programdan dolayı şükranlarını sundu.