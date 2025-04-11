Gönen, Şehit Bayram Çiçek Polis Merkezi’nden Türk Bayrağı’nı alarak Sanayi, Çarşı, hastane, Afşin Kaymakamlığı bahçesine ulaşana kadar 10 kilometre koşu gerçekleştirdi.

Gönen, gerçekleştirdiği koşu da Türk Bayrağı’nı Afşin İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Topal’a teslim etti.

Burada bir açıklama yapan Sıtkı Gönen, “Türk Polis Teşkilatımızın 180. Yıl dönümünü kutluyorum diyerek şunları söyledi.

Güvenliğimiz için gece gündüz demeden çalışan, her şartta görevini layıkıyla yerine getiren polislerimize bir nebze de olsa moral vermek istedim. Bu koşuyu onların onuruna gerçekleştirdim” dedi.

Afşin İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Topal da bu anlamlı etkinlik için Sıtkı Gönen’e teşekkür etti.