Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay, Gazze başta olmak üzere uluslararası insani yardım faaliyetlerini değerlendirdi.

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile AFAD ve Türk Kızılay yetkililerinin katıldığı toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle 14 uçak ve AFAD'ın koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle 16 gemi ile toplamda 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesinin Türkiye'den Gazze'ye ulaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda ayrıca Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından insani yardımların artarak devam ettirilmesine yönelik hazırlıklı olunduğu, bu konuda AFAD'ın bugüne kadar olduğu gibi devletimizin ilgili bütün kurumlarıyla, Kızılay başta olmak üzere ilgili bütün sivil toplum kuruluşları ile iletişim, işbirliği ve koordinasyon içinde hareket ettiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca diğer uluslararası insani yardım faaliyetleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kızılay'ın Afet Beslenme Grubu olarak afet yönetimi konusunda yerine getirmekte olduğu hizmetler ve ilgili çeşitli hususlarda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu, muhtelif kararlar alındı."