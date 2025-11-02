Suç ve suçluyla mücadele, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da aralıksız sürüyor. Bu kapsamda başarılı bir operasyona daha imza atıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüpheliler ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birliğiyle yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Almanya, Arnavutluk ve Belçika'dan Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.