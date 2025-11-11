Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında yaptığı kayıp ihbarının ardından 11 yaşındaki Veysel Bilen'i bulmak için ekipler seferber oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel harekat, polis ve jandarma ekipleri tarafından termal dron ve İHA desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmaları 7. gününde de devam etti.

AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat Bilen'in gidebileceği muhtemel alanların tümünün dikkatli bir şekilde dron desteğiyle tarandığını ifade ederek "Yaklaşık 40 kilometrekarelik bir alanı taradık ancak herhangi bir ize rastlanmadı" dedi.

Ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucu Veysel Bilen'in cansız bedeni, yaşadığı mahalleden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mollakendi beldesi sınırlarından geçen Uluova Çayı'nın kenarında bulundu.

Küçük çocuğun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.