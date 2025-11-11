Göksun ilçesi TOKİ Konutları ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen etkinlikte, yüzlerce gönüllü bir araya gelerek fidan dikti.
Etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ve çok sayıda davetli katıldı.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, 2024 yılı içerisinde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören 743 hektarlık alanın tamamının yeniden ağaçlandırıldığını belirterek, “Bugün dikilen her fidan geleceğe bırakılan en değerli miraslardan biridir” dedi.
Doğa sevgisini pekiştiren etkinlikte katılımcılar, Kahramanmaraş’ın yeşil alanlarının artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı.