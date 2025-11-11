Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in tensipleriyle hayata geçirilen proje, yiyecek–içecek sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefliyor.

Protokol kapsamında; modern atölye ve laboratuvarların kurulması, öğrencilere staj ve istihdam desteği sağlanması, başarı ve ihtiyaç bursları verilmesi ile öğretmenlere hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi planlanıyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur ile MADO yöneticilerinin imzaladığı protokolün, hem sektörün ihtiyaçlarını karşılayacağı hem de gençlerin mesleki becerilerini geliştireceği ifade edildi.

Baydur, “Bu protokolün öğrencilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizi istihdama kazandırmayı ve MADO’nun küresel noktalarına yönlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur ise, “Sevdamız Kahramanmaraş, buradaki gençlere model olmak istiyoruz.” sözleriyle şehre olan bağlılıklarını vurguladı.