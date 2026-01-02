118. Dönem ÖGG Sonuçları Açıklandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, 14 Aralık 2025 Pazar günü tamamlandı. Sınavın ardından başlayan değerlendirme sürecinde gözler sonuç tarihine çevrildi.

EGM’nin yayımladığı sınav takvimine göre, 118. dönem ÖGG sınav sonuçlarının 2 Ocak 2026 Cuma günü açıklanması planlanıyor. Resmi duyurunun gün içinde yapılması beklenirken, geçmiş dönemler dikkate alındığında sonuçların 18.00’den sonra erişime açılması öngörülüyor.

ÖGG Sınav Sonuçları Nereden ve Nasıl Sorgulanır?

Özel Güvenlik sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Adaylar sonuçlarını;

adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile kolayca sorgulayabilecek.

118. Dönem ÖGG Sonuçlarına İtiraz Tarihleri

EGM takvimine göre adaylara sonuçlara itiraz hakkı da tanınıyor:

05 – 07 Ocak 2026: Yazılı sınav sonuçlarına itiraz süreci

08 Ocak 2026: İtiraz sonuçlarının açıklanması

İtirazlar, belirtilen tarihler arasında ücret yatırılarak yapılabilecek.

ÖGG Sonuçları Neden Önemli?

ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte;

Sertifika işlemleri

Silahlı / silahsız özel güvenlik kimlik süreci

gibi birçok aşama netlik kazanacak. Bu nedenle sonuçlar, özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için kritik önem taşıyor.