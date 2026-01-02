Show TV ekranlarında her cuma izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yayın akışında yer almadı. Dizinin sıkı takipçileri, 2 Ocak Cuma akşamı yeni bölüm olup olmadığını araştırırken, kanalın yayın planı da belli oldu.

2 Ocak Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Var mı?

Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Dizinin yayın saatinde, saat 20.00’de “Aile Arasında” adlı yerli komedi filmi Show TV ekranlarında olacak.

Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Dizinin merakla beklenen 120. bölümü, 9 Ocak Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte beklenti daha da arttı.

Son Bölümde Neler Olmuştu? (119. Bölüm Özeti)

Son bölümde Ömer ve Kıvılcım’ın oğulları için düzenlenen sünnet düğünü, yaşanan itiraflar nedeniyle gecenin seyrini değiştirmişti. Başak ve Bade’den gelen beklenmedik açıklamalar herkesi şaşkına çevirirken, Abdullah’ın Asil’in geçmişiyle ilgili öğrendiği gerçekler yeni çatışmaların habercisi olmuştu. Çimen ve Emir’in ilişkisi ise Salkım’ın etkisiyle bir kez daha çıkmaza girmişti.