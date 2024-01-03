Şehir genelinde meydana gelen afet ve acil durumlarda daima vatandaşın yanında olan, hızlı ve etkin müdahalesiyle meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2023 yılında da yangından trafik kazasına, boğulma vakasından kurtarmaya binlerce olaya anında müdahale ederek olası can ve mal kaybının önüne geçti.

6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketinde kendisi de depremzede olan itfaiye ekipleri, anında tüm araç ve ekipmanlarıyla sahaya koşarak arama kurtarma, yangına müdahale ve her türlü olaylara müdahalede bulunarak vatandaşın yanında yer aldı.