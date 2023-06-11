Hayırsever iş insanı Narlı, Hakkı rahmetine kavuşan kardeşinin ismini verdiği Hacı Mehmet Narlı İlkokul’u için temel atma töreni düzenledi.

Törene Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Balsuyu Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Beşen Sigorta Acentesi Sahibi Mehmet Beşen, Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve mahalle sakinleri katıldı.

6 derslikli Çakallı Hasanağa İlkokulu’nun 3 dersliği yaşanan deprem yıkılmasıyla birlikte yerine 12 derslikli ilkokul ve 2 derslikte anasınıfı olmak üzere içerisinde atölye, labaratuvar ve kütüphane olacak donanımlı bir okul yaptırılıyor.

Törene gelen misafirler duygularını Aksu Haber ile paylaştı.

