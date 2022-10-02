Elbistan’da ilki 2009 yılında yapılan ve Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 12.Elbistan Ultra Maraton Türkiye Şampiyonasında 100 kilometrelik zorlu parkuru 10 saat 37 dakikada tamamlayan Adanalı sporcu İsmail Kaban (48) birinci oldu.

Sabah saat 08:00’da ilçeye bağlı kırsal Kabaktepe mahallesinde verilen startın ardından 26 sporcunun katıldığı ultra maraton koşusunu erkekler genel klasman ikinciliği Sadık Çelik (41), üçüncülüğü Mecit Çelebi (55), bayanlar genel klasmanda Deniz Çiçek birinci, Arife Özler ikinci, erkekler +25 yaş kategorisinde Fatih Akkaya birinci, Cuma Kuzu ikinci, Mehmet Polat üçüncü oldu.

Erkekler +40 klasmanında Hüseyin Pamuk birinci, Halil İbrahim Berktaş ikinci, Ferruh Doğan üçüncü oldu. Erkekler + 50 yaş klasmanında Davut Avşaroğlu birinci, Necati Nerede ikinci, İbrahim Şahin üçüncü oldu.

Erkekler + 60 yaş klasmanında Hüseyin Kahraman birinci oldu. Yarışmada en genç sporcu Muhammet Arabacı ile en yaşlı sporcu Muharrem Karaçizmeli’ye de madalya ve kupa verildi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkan Vekili Ali Demir, İlçe Jandarma Komutanı Recep Üncü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, organizatör İbrahim Şahin ve Mehmet Göçer tarafından verildi.