İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 26 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar 14 farklı ili kapsadı.

İl Jandarma Komutanlıkları’nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, istihbarat birimlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda planlandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulundukları ve çeşitli bölgelerde propaganda çalışmaları yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlara da el konuldu.