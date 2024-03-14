Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kimi akrabasını bazıları çalışma arkadaşını kimi de evini kaybeden sağlıkçılar, yaşadıkları şokun hemen ardından acılarını bir kenara bırakıp afetzedelere müdahale etmek için sahaya indi.

Günlerce uykusuz kalıp afetzedelerin yaralarının sarılması amacıyla büyük özveriyle çalışan sağlıkçılar, kimi zamansa bulundukları yerlerde artçı depremlere yakalanmalarına rağmen görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret etti.

Depremin ardından geçen 1 yılda kaybettikleri mesai arkadaşlarının hüznüyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı karşılayan sağlık çalışanları, geçen yılki gibi bu sene de hastalarına şifa olmanın gururunu yaşadı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ameliyathane sorumlusu hemşire Esma Başdan, depremin yaşandığı gün ilk şoku atlattıktan sonra polis memuru olan eşiyle görevlerine koştuklarını ifade etti.

Kalp Damar Cerrahisi Bölümü ameliyathane hemşiresi Tuğçe Seval Çolak da geçen yıl bu zamanların çok buruk geçtiğini ifade etti.

Hemşire Mehmet Çam ise 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin hemen ardından görevine koştuğunu ve insanlara en iyi şekilde yardım ettiğini dile getirdi.