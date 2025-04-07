İl emniyet müdürlüğü ekipleri yaptıkları açıklamada şüphelilerle birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve türevleri, 2940 adet sentetik ecza, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini bildirdi.

Bunun yanı sıra, trafik ekipleri, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan durumlara da müdahale etti. Yapılan incelemelerde; 355 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten, 149 araç sürücüsüne abartılı egzoz uygulamasından, 796 şahsa ise sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem uygulandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.