1461 Trabzon'un, Vanspor'u konuk edeceği play-off 1. tur karşılaşmasını yayınlayacak olan kanallar belli oldu.

1461 Trabzon ile Vanspor arasında oynanacak olan 25 Mayıs Perşembe günü 15.30'da Ortahisar Yavuz Selim Stadı'da oynanacak olan karşılaşma Worldtürk TV ve 1461 Trabzon FK Youtube kanallarından sporseverlerle buluşacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan 1461 Trabzon - Vanspor karşılaşmasında galip gelen taraf, 2. tura yükselecek.

1461 Trabzon, karşılaşma öncesi Trabzon'da yaşayan sporseverlere destek çağrısında bulundu. Ayrıca Trabzonspor Kulübü de yayımladığı mesaj ile sporseverleri maça davet etti.