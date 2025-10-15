15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanmış, başvurular 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik sözlü sınav süreci ise 23 Haziran-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

29 Ağustos’ta açıklanan sonuçlarla, adayların KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si esas alınarak belirlenen başarı puanlarına göre atama sırası netleştirildi. Adayların itirazları 1–5 Eylül’de eitiraz.meb.gov.tr üzerinden alındı ve sözlü sınav komisyonları tarafından 3 Ekim’de karara bağlandı.

Sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin hazırlanan "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" ise bugün yayımlandı.

2025 YILI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERİH VE ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün yayımlanan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzuna göre, başarılı adaylar 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında eğitim kurumu tercih başvurusunda bulunacak. Atamalar 24 Kasım 2025’te yapılacak. Görev yerine atanacak öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra 19 Ocak 2026 tarihinde yeni görevlerine başlayacak.