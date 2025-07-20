İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 14 ve ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere toplam 15 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Yakalanan şahıslar, Gürcistan (8), Almanya (3), Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen operasyonlarla adalete teslim edildi.

Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde toplam 407 suçlunun Türkiye’ye iadesinin sağlandığını vurguladı.

Operasyonlar, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, INTERPOL veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgilerle gerçekleştirildi.

İstihbarat, Narkotik, Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının analizleriyle şahısların saklandıkları ülkeler tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1946800173126148381

Yakalanan suçluların işlediği suçlar ve iade edildikleri ülkeler şu şöyle:

Gürcistan: A.Ö. (uyuşturucu ticareti), S.Ç. (bilişim sistemleriyle dolandırıcılık ve göçmen kaçakçılığı), İ.K. (kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, konut dokunulmazlığı ihlali, silahla tehdit, mala zarar verme), D.T. (kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, hakaret, ruhsatsız silah), İ.Ç. (hükümlü/tutuklu kaçması, adam öldürme, infaz kurumuna yasak eşya sokma), A.Ş. (çocuğun cinsel istismarı, cebir/tehdit/hileyle hürriyetten yoksun kılma), İ.K. (yaralama, nitelikli yağma, sahtecilik, dolandırıcılık, sahte para basma), Ö.B. (silahla yağma, tehdit, hakaret).

Almanya: M.Y. (uyuşturucu ticareti), Ş.A. (kasten öldürme), Ö.G. (bilişim sistemleriyle dolandırıcılık).

Yunanistan: B.Ş. (hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali, mala zarar verme).

Belçika: A.G. (kasten yaralama).

Sırbistan: K.K. (uyuşturucu ticareti).

KKTC: C.K. (özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, tefecilik – ulusal seviyede aranan).

Bakan Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, suçluları tek tek yakalayıp Türk adaletinin önüne getireceğiz. Türk polisi enselerinde” ifadelerini kullandı.