15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumlar iş birliğiyle bir dizi program gerçekleştirilecek. Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek “15 Temmuz Milletin Zaferi” temalı sergi açılışıyla başlayacak. Saat 19.30’da ise Onikişubat Parkı’ndan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle devam edecek. Kısa film gösterimi, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu, mehter konseri; şiir, kaside ve ilahi dinletisi ile Kur’an-ı Kerim Tilaveti Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Saatler 00.13’ü gösterdiğinde ise tüm camilerde sela okunacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar kortej yürüyüşü ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde düzenlenecek anma programlarına davet edildi.