6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi'ne ilişkin davada, 1’i tutuklu 1’i firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Babaoğlu SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Ömer T., müştekiler ve avukatlar salonda hazır bulundu. Firari sanık Hacı Mehmet E. ise katılmadı.

Tanık Y.E., binayla ilgisi olmadığını, sadece arsa sahibi olduğunu belirtti. Babaoğlu ise bilirkişi raporlarının çelişkili olduğunu savunarak yeniden rapor talep etti ve tahliye istedi. Ömer T. önceki savunmalarını yineledi.

Müştekiler, sanıkların cezalandırılmasını isterken, savcı üç sanığın “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 26 Haziran’a ertelendi.