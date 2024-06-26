Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, TOKİ tarafından Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde yapımı devam eden toplam 16 bin 52 kalıcı deprem konutunun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacaklarını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, afetin ilk anından itibaren teknik personel ve iş makinalarıyla destek sağladıklarını belirtti.

DSİ olarak felaketin ilk anından itibaren teknik personel ve iş makinalarıyla arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek olduklarını anımsatan Balta, depolama, sulama ve içme suyu teminine yönelik çalışmaların da aksatılmadan devam edeceğini bildiren Balta, Tüm konutlara bu yılın sonunda suyu ulaştırmayı hedeflediklerini Kahramanmaraş'ta devam eden proje kapsamında 19 bin 250 metre polietilen, 64 bin 910 metre çelik borulu isale hattı, 143 küçük sanat yapısı, 13 depo ve 7 terfi merkezi inşaatının yanında 19 derin sondaj kuyusu açtıklarını ifade etti.