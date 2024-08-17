Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, saat felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere, 45 saniye süren depremin, insanların ve şehrin yaşamında ciddi değişiklikler oluşturduğunu belirterek, depremde hayatını kaybedenler dışında her şeyin geriye getirilebildiğini söyledi.

Doğal afetler meydana gelmeden hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Sezer, "Aradan geçen 25 yıldan sonra depreme ve diğer afetlere hazırlanmak için kaybedilecek bir dakika bile yok.

Her anlamda şehirlerimizin ve zihniyet olarak insanlarımızın hazır olması gerekiyor." diye konuştu.

Sezer, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.