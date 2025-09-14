Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Ergün Baz hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükpınar mevkiinde seyir halinde olan sürücüsü henüz açıklanmayan kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Ergün Baz’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Öte yandan acı haberi duyan gencin yakınları ve bazı vatandaşlar karayolunu trafiğe kapatarak tepki gösterdi. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, yolu yeniden trafiğe açarak vatandaşları sakinleştirdi.

Olay, Pazarcık’ta derin üzüntüye neden oldu.