Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde kurulan Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonunda Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nde mücadele edecek. Yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlanan takım, hem şehre heyecan katmayı hem de genç sporculara ilham olmayı hedefliyor.

Başkan Hanifi Toptaş, antrenmanlarına başlayan takımı ziyaret ederek teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi. Kuruluş sürecine ilişkin açıklama yapan Toptaş, “Bugün Onikişubat için tarihi bir adım atıyoruz. Sadece bir takım kurmakla yetinmiyoruz; altyapı vizyonumuzla geleceğin milli sporcularını da yetiştireceğiz” dedi.

Onikişubat Belediyespor’un en dikkat çekici yönü ise altyapıya verilen önem oldu. Kulüp bünyesinde açılacak voleybol okullarıyla çocuklar ve gençlerin spora yönlendirilmesi, yeteneklerin keşfedilerek Türk voleyboluna kazandırılması planlanıyor.

Kulüp yönetimi ayrıca sosyal medya üzerinden taraftarlarla güçlü bir iletişim kurmayı hedefliyor. Onikişubat Belediyespor Voleybol Takımı, yalnızca parkelerde değil, gönüllerde de şampiyonluk hedefiyle yoluna başladı.