Kahramanmaraş, edebiyat dünyasının önemli etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği (MESDER) tarafından, Mado'nun sponsorluğunda düzenlenen "Ülke Geneli 2. Hikâye Yazma Yarışması" sonuçlandı. Yarışma, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 275 yazarın katılımıyla büyük ilgi gördü.

MESDER Başkanı Ali Avgın, yarışmaya olan yoğun katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Avgın, gönderilen eserlerin kalitesinin Türk edebiyatının geleceği için umut verici olduğunu belirtti. Mado Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Kambur ise Kahramanmaraş'ın edebiyatla olan güçlü bağlarına vurgu yaparak, tüm katılımcıları tebrik etti.

Yarışmada dereceye giren isimler ve hikayeleri şu şekilde:

Birincilik Ödülü: Mersin'den Alpyaren Karaman, "Nöbet Bana Düştü" adlı hikayesiyle.

İkincilik Ödülü: İstanbul'dan Ayşen Kaypak, "İnsanın Kara Kutusu" adlı hikayesiyle.

Üçüncülük Ödülü: Adana'dan Hayriye Göztaş, "Kahverengi Deri Eldiven" adlı hikayesiyle.

Dereceye giren yazarlara ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi. Tören, katılımcılara yönelik teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.