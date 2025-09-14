Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; İlhan Demir (40) yönetimindeki 46 AAD 974 plakalı otomobil, Göksun-Kahramanmaraş eski yolunun 1. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü İlhan Demir ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği noktada incelemelerde bulunurken, Demir’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.