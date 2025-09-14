Kahramanmaraş, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Nurettin Gökduman için özel bir veda programına ev sahipliği yaptı.

Kahramanmaraş Emniyet ve Asayiş Derneği tarafından düzenlenen ve Akdo Saray Şubesi'nde gerçekleşen geceye, kent protokolü ve emniyet teşkilatının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Nurettin Gökduman'ın Kahramanmaraş'ta görev yaptığı süre boyunca şehre sunduğu hizmetler ve gösterdiği çaba övgüyle anıldı. Protokol üyeleri, Gökduman'ın başarılı çalışmalarını ve kentteki huzur ortamına katkılarını dile getirdi.

Yoğun ilgi gören veda programı, duygusal anlara sahne olurken, Gökduman’a yeni görev yerinde başarı dilekleri iletildi.