Kahramanmaraş'ta her hafta sonu kurulan ikinci el otomobil pazarı, bu hafta sonu beklenen hareketliliği yakalayamadı. Yüksek kredi faizleri ve genel piyasa durgunluğu, hem alıcıları hem de satıcıları olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlar, araç fiyatlarının sabit kalmasına rağmen, artan kredi maliyetleri yüzünden alım gücünün düştüğünü belirtiyor.

Pazarda dolaşan alıcılar, araçların kaputunu açıp inceleme yapsa da, çoğu görüşme ve pazarlık sonuçsuz kalıyor. Birçok kişi, "Fiyatlar aynı ama faizler yüzünden araba almak hayal oldu" sözleriyle içinde bulundukları durumu özetliyor. Satıcılar ise, düşük talep ve artan maliyetler nedeniyle araçlarını satmakta güçlük çektiklerini ifade ediyor.

Sektör temsilcileri, piyasadaki bu durgunluğun en önemli nedeninin yüksek faiz oranları olduğunu vurguluyor. Kredi ile araç almak isteyenlerin sayısındaki düşüş, ikinci el pazarındaki satışları ciddi şekilde yavaşlatmış durumda. Bu durum, önümüzdeki haftalarda pazarın hareketlenip hareketlenmeyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.