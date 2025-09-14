Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, deplasmanda oynanan Metalist 1925 maçının ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Shakhtar Donetsk’ten Kritik Puan Kaybı

Mücadelenin 85. dakikasında yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Shakhtar Donetsk, karşılaşmanın sonunda hakem kararlarını yoğun şekilde eleştirdi.

Arda Turan, maçın ardından sosyal medya hesabından pozisyonun görüntüsünü paylaşarak, “Bu ofsayt değilse ofsayt nedir? Utanç verici.” ifadelerini kullandı.

“Taraftarlardan Özür Diliyorum”

Basın toplantısında da açıklamalarda bulunan genç teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

🗣️ “Taraftarlara buraya gelip bizimle olmak için zaman ve fırsat bulabildikleri için minnettarım. Bugün onları iyi bir oyun ve olumlu bir sonuçla memnun edemediğimiz için çok üzgünüm. Özellikle golle ilgili hakemin kararının utanç verici olduğunu düşünüyorum. Ama neyse, devam edelim.”

Shakhtar Donetsk Ligde 2. Sırada

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk puanını 11’e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.