Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat ve Dulkadiroğlu kaymakamları da yer aldı.

Burada muhtarlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bizler sınırlı kaynaklarla hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit ederek yatırımlarımızı hayata geçirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Toplu fotoğrafın ardından kutlama programı sona erdi.