Onikişubat Parkı’ndan başlayarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar süren yürüyüşte, ellerinde Türk bayraklarıyla coşkulu kalabalık, marşlar eşliğinde adım adım ilerledi. Yürüyüşe; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da katıldı. Kortej güzergâhı boyunca vatandaşlar balkonlardan ve yol kenarlarından alkışlarla korteje destek verirken, şehir merkezi adeta bayram yerine döndü. Katılımcıların hep bir ağızdan söylediği marşlar, milli birlik ve beraberliğin en güçlü yansımalarından biri oldu.