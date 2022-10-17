Kahramanmaraş Ve İlçelerinden 10 Farklı Spor Dalında Beş Yüz Sporcunun Katılım Sağladığı Spor Müsabakalarında Kıyasıya Mücadeleler Yaşandı.

Bugün De Batı Park Spor Salonunda Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkunun Da Katılımıyla Müsabakalarda Dereceye Girenler İçin Ödül Töreni Düzenlendi.

Tören İlk Olarak Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşı'nın Okunmasıyla Başladı.

Ardından Kamimder Önder İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Bilal Güngör Ödül Töreninin Açılış Konuşmasını Gerçekleştirdi.

10 İlçeden 500 Sporcunun Katıldığı Müsabakalarda Dereceye Girenlere Ödülleri Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dernek Yönetimi Ve Protokol Üyeleri Tarafından Takdim Edildi.

Burada Bir Açıklama Yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Sporun Önemine Dikkat Çekerek Emeği Geçen Herkese Teşekkür Etti.

Ödül Töreni Toplu Fotoğraf Çekilmesiyle Son Buldu.