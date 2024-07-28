YKS Tercihleri Başladı, Adaylar 2 Ağustos tarihine kadar tercihlerini yapabilecek.

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" Adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Öte yandan, daha önce ön bilgilendirmesi yapılan YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu da yayımlandı.

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Öğrenci Koçu Zühal Kayaalp tercih yapacak öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.