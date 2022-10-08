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Festivalde davetlilere, büyük kazanlarda hazırlanan yöreye özgü Hapsa tatlısı ile hasadı yapılan üzüm ve cevizlerden elde edilen şire, pekmez, pestil ve cevizli sucuk ikram edildi.

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