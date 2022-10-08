Festivalde davetlilere, büyük kazanlarda hazırlanan yöreye özgü Hapsa tatlısı ile hasadı yapılan üzüm ve cevizlerden elde edilen şire, pekmez, pestil ve cevizli sucuk ikram edildi.
Festivale katılan misafirler duygularını Aksu Haber’e paylaştı.
Festivalde davetlilere, büyük kazanlarda hazırlanan yöreye özgü Hapsa tatlısı ile hasadı yapılan üzüm ve cevizlerden elde edilen şire, pekmez, pestil ve cevizli sucuk ikram edildi.
Festivale katılan misafirler duygularını Aksu Haber’e paylaştı.
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|Takım
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|Takım
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|Takım
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|Takım
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