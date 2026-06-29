Kahramanmaraş, sahip olduğu zengin bitki örtüsüyle Türkiye'nin en önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Farklı iklim kuşaklarının kesişim noktasında yer alan kent, yaklaşık 2 bin 500 bitki türüne ev sahipliği yaparak Avrupa'nın birçok ülkesinden daha zengin bir floraya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Toros Dağları'nın eteklerinden verimli ovalara, yüksek rakımlı yaylalardan mikroklima alanlara kadar uzanan doğal yapısı, Kahramanmaraş'ın bitki çeşitliliğini her geçen yıl daha da öne çıkarıyor. Uzmanlar, bu zenginliğin yalnızca tür sayısıyla sınırlı olmadığını, çok sayıda endemik ve tıbbi aromatik bitkiyi de bünyesinde barındırdığını belirtiyor.

Kentte doğal olarak yetişen kekik, adaçayı, sumak ve çeşitli şifalı bitkiler hem yöre ekonomisine katkı sağlıyor hem de gıda, kozmetik ve alternatif tıp alanlarında değerlendiriliyor. Bu yönüyle Kahramanmaraş, tarımsal üretim ve doğal kaynaklar bakımından önemli bir potansiyel taşıyor.

Bitki zenginliği, kentin turizmine de yeni fırsatlar sunuyor. Doğa yürüyüşleri, yayla turizmi, fotoğrafçılık ve bitki gözlemciliği gibi ekoturizm faaliyetleri için elverişli bir yapıya sahip olan Kahramanmaraş, doğaseverlerin ilgisini çeken destinasyonlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, bu eşsiz biyolojik mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için doğal alanların korunması, bilinçsiz bitki toplamanın önlenmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Sahip olduğu flora zenginliğiyle Kahramanmaraş, sadece Türkiye'nin değil Avrupa coğrafyasının da öne çıkan doğal yaşam merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.